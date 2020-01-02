İyi Partili Çıray, konuşması sırasında AKP sıralarından gelen gürültüye tepki gösterdi: "Sen şehitten ne anlarsın, benim dedem Balkanlar'da şehit oldu!"

TBMM'de Libya Tezkeresi görüşmeleri sırasında İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, konuşma yaptığı sırada oluşan gürültü nedeniyle salondakilere, “Şehit olmaya asker gönderiyoruz gürültüden durulmuyor" diyerek tepki gösterdi. Sözlerine AKP'li vekillerin oturduğu sıralardan tepki gelmesi üzerine ise Çıray, "Siz şehitten ne anlarsınız, benim dedem Balkanlar'da şehit oldu" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında görüşülmeye başlandı. Tezkere hakkındaki görüşmelerde ilk sözü İyi Parti adına İzmir milletvekili Aytun Çıray aldı. Çıray, Libya Ulusal Mutabakat hükümetiyle imzalanan iki mutabakattan deniz sınırlarını belirleyen mutabakatı desteklediklerini söyledi.

İzmir milletvekili Çıray, tezkereye hayır oyu vermelerinin nedenlerinden birinin Türkiye’nin Libya’daki iç savaşın taraflarından biri haline getireceği olduğunu belirtti. Çıray, tezkerenin olası sonuçlarından birinin Türkiye’yi Rusya ile karşı karşıya getirmesi olduğunu kaydetti.

"Neden dinlemiyorsunuz"

Çıray, konuşması sırasında salondaki gürültüden dolayı milletvekillerine, “Şehit olmaya asker gönderiyoruz gürültüden durulmuyor, madem ciddisiniz işinizde neden dinlemiyorsunuz? Beyefendi en ön sırada telefonla konuşuyor bir saattir” diyerek tepki gösterdi. AKP'li vekillerin oturduğu sıralardan Çıray'ın sözlerine tepki gelince Çıray, "Sen ne anlarsın be, benim dedem Balkanlar'da şehit oldu, sen ne anlarsın şehitten!" dedi.