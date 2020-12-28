İyi Parti’li Cesur: Eğirdir Gölü kurursa çevrede yaşam biter

İyi Parti Grubu adına TBMM'de, “Türkiye'nin büyüyen çevre sorunları ve Eğirdir Gölü'nde yaşanan sıkıntılar” üzerine konuşan Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Eğirdir Gölü'nün can çekişmekte olduğunu söyledi.

Doğal dengenin bozulduğu takdirde geri getirilmesinin zor olduğunu ile getiren Cesur şöyle konuştu; “Geç kalırsanız bunun vatandaşlarımıza maliyeti yaşamsal, dünyaya borcunuz ise iki cihana sığmayacak kadar büyük olur, ödeyemezsiniz. Uluslararası kuruluşların ve büyük devletlerin çevre sorunları ile mücadele için kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturduklarına dikkat çekti.

Bu tip politikaların oluşturulması için siyasi irade göstermenin ve dünyadaki gelişmeleri takip etmenin gerekli. Hortum görülmeyen şehirlerimizde hortumlar görülüyor, dolu atakları, fırtınalar, seller sıklaşıyor, kurak dönemler uzuyor, ilçelerimizde, illerimizde, köylerimizde su sorunu yaşıyoruz; derelerimiz, köylerimiz kuruyor, kimyasallarla kirleniyor, ormanlarımız yanıyor, siteler, villalar inşaata ve ranta kurban ediliyor…”

“Göl kurursa çevrede yaşam biter"

Türkiye Büyük Meclisi'nde Eğirdirli vatandaşlarımızın çırpınışlarını da defalarca dile getirdik” diyen Cesur, “Dostlar alışverişte görülsün misali, koca koca manşetlerle ‘Eğirdir'de dip temizliği yapılıyor' diye yanınıza 3-5 tane de araç aldınız ve Eğirdir Gölü’nü kurtarmaya gittiniz, tam tersi, gölün tabiatı var, canlılara zarar verirsiniz.

Eğirdir'in başına gelebilecekleri anlamak için dünyada Aral Gölü gibi bir örnek de var. Aral Gölü'nün dünyanın en büyük dördüncü tatlı su gölüyken, suyunun yüzde 90'ını kaybettiğini, çok çok sonra Kazakistan ve Özbekistan'ın 2000’lerin ortasından itibaren ciddi çabalarla gölün ancak bir kısmını kurtarabildiğini hatırlattı ve eğer Eğirdir Gölü kurursa çevrede yaşam biter ve köylüler, civardaki köyler, kasabalar gölle beraber ölürler” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında birçok kez uyarıda bulunduklarını belirten Cesur, “Defalarca söyledik, bize inanmıyorsanız eğer, vatandaşımız çırpınıyor, Dr. Şehnaz Şener, Su Ürünleri Müdürü diyor ki; 30-40 yıl ömrü kaldı gölün. Ve bilim adamlarını dinleyin. Eğirdir ahalisi çırpınıyor, onları dinleyin. Orada Mustafa Kemal Findos var, Erol Kesici var…

Sedat Karakoyun her gün Eğirdir gölü diye bağırıyor. Bekir Sıtkı Esendir'i, Dr. Önder Yiğitbaşı hocayı dinleyin bana inanmıyorsanız onları dinleyin. Ajansının kurulmasına dair bir torbada çevre vizyonuna sahip başka düzenleyici yasalar beklerdik. Maalesef, vizyonsuz bir düzenlemeyle karşı karşıya kaldık. Küçük siyasi hesaplara ve usulsüzlüklere sıkışmış, küresel vizyonu olmayan bu tip yamalarla devri-iktidarınızda oluşmuş delikleri kapatamazsınız”

Cesur, çevre iklim değişikliği ile mücadele için eylülde Çin'in 2060 itibariyle; Japonya, Güney Kore ve Güney Afrika ise 2050’ye kadar karbon nötr olma hedefini duyurduğunu, Avrupa Birliği'ninse uzun süredir 2050’ye kadar karbon ayak izini sıfıra indirme politikası olduğunu, Türkiye'ninse böyle bir politika yokluğunda geriden topal koşan bir ülke konumunda kaldığını belirtti.