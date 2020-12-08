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İyi Partili Bahadır Erdem'den Doğu Perinçek'e: Millet sizin üslubunuzdan, nefretinizden, kavganızdan bıktı!

"Herkes haddini bilsin, otursun aşağıya"

08 Aralık 2020 10:14

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i sert sözlerle eleştirdi.

Haber Global'de katıldığı programda tank paleti fabrikasının Katar'a satışının konuşulduğu sırada konuklar arasında bulunan Perinçek'le tartışma yaşayan Erdem,  "Millet sizin bu üslubunuzdan, kavganızdan, nefretinizden bıktı" dedi.

Erdem, Perinçek'in İyi Parti'ye yönelik 'vatan hainliği' yorumuna yanıt vererek "Bu sözleri hak ettiniz çünkü bir partiye bu sözleri söylemek kimsenin haddi değil. Bu 18 yıllık AKP iktidarının ve ortağının ve sizin gibi küçük küçük ortaklarının alışkanlık haline getirerek karşısındaki terörizmle suçlayarak kendinizi zeytinyağı gibi çıkarmak politikanızdan başka bir şey değil" dedi. 

 

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