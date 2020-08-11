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İyi Parti'li Aytun Çıray: İlan edilen NAVTEX, Mısır ile Yunanistan'ın imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge'yi kapsamıyor

11 Ağustos 2020 16:15

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ilan edilen NAVTEX'in, Mısır ile Yunanistan'ın imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge'yi kapsamadığını ifade etti. Çıray, "Toplumu yanıltmışlar" dedi. 

Türkiye, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması karşısında yeni bir NAVTEKS ilan etti. 10-11 Ağustos'ta Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilmesi hakkında ilan edilen NAVTEX'i İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray değerlendirdi.

TIKLAYIN - Türkiye yine NAVTEKS ilan etti: 10-11 Ağustos'ta Akdeniz'de atış eğitimleri yapılacak

Çıray, "Oruç Reis'i gönderdikleri yerin, Yunanistan ile Mısır'ın anlaşma yaptığı alan olduğunu söyleyerek yine ne yazık ki Türk milletine yanlış bilgi verdiler" diye konuştu. 

Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı haritayı işaret eden Çıray, "NAVTEX alanı, Yunanistan ile Mısır'ın anlaşma yaptığı bölgenin doğusunda olan bölgeyi kapsıyor. Tam orada 28. boylamda sona eriyor. Süreci takip ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 30 Ağustos'ta o tartışmalı sularda petrol petrol araştırmasıyla ilgili bir ihale yapılacağını açıklamıştı. Sonuçlarını göreceğiz" dedi. 

 

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