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İyi Parti grup toplantısına vatandaşın isyanı damga vurdu

25 Aralık 2018 15:36

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısındaki konuşması sırasında kendisini izleyemeye gelen bir yurttaşın isyanına tanık oldu. Partisinin grubunda konuşan Meral Akşener, hükümetin ekonomi programını eleştirdiği sırada bir yurttaş konuşmasını bölerek "Küçük işletme sahibiyim. İşletmem kapandı. Şuanda işsizim çok perişanım. Kimseye derdimi anlatamadım. Kimseye sesimi duyuramadım. Cumhurbaşkanına 4 defa mektup yazdım sesimi duyuramadım." diye feryat etti. Meral Akşener de isyan eden yurttaşın sözlerini dinledikten sonra "Şimdi bu salonda basın mensuplarının huzurunda mektupla dilekçeyle derdinizi iletemediğiniz hem sayın cumhurbaşkanına hem ekabir hükümete şuan da iletmiş oldunuz. Bu bile bizim Meclis'te olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. Kaynak: (Cumhuriyet)

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