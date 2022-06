İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm

TELE 1 ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in sunduğu 'Ayrıntı' programına katılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi c'in, "Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm" sözleri sosyal medyada viral oldu.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in sunduğu 'Ayrıntı' programına konuk olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, "Bana sen kimsin diye sorulduğunda, sonuçta beş senede bir yerden geliyorsun onlara şunu diyorum, ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm diyerek kendimi tanımlıyorum. Bütün görüşlerin ana fikirleri aynı çözümleri farklı. Sağ sol diye tartışabiliriz. Ama bizim derdimiz halkımızın refah içinde yaşaması." dedi.