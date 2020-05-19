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İyi Parti Genel Başkanı Akşener’den Anıtkabir'e '19 Mayıs' ziyareti

19 Mayıs 2020 16:22

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Burada, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan Akşener, Atatürk mozolesine çiçek bıraktı.

Sabah saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir grup partili ile birlikte Anıtkabir ziyaretinde bulundu.

Akşener ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akşener, Atatürk mozolesine çiçek bıraktı.

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