T24 LogoT24 Logo
Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ: Reza Zarrab, Ahmet Davutoğlu'ndan koruma talep etti ama...

05 Aralık 2017 14:04

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Reza Zarrab hakkında bir iddia söyledi. Özdağ, "Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması gereken bir soru var. Hakikaten suçlama yapmıyorum ama soruyorum. Reza Zarrab, Ahmet Davutoğlu'na başbakanken gitmiş ve İran istihbarat servisinin kendisini infaz edeceğini, bunun için korunması gerektiğini söylemiş. Davutoğlu da böyle bir koruma sağlayamayacaklarını söylemiş. Bu doğru mudur, değil midir? Sayın Davutoğlu açıklasın" dedi.

ETİKETLER

ümit özdağreza zarrabahmet davutoğluaçıklamazarrab koruma talepahmet hakantarafsız bölge

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2020

Gelecek Partisi'nden 'Ege Adaları' paylaşımı: Hangisi doğru söylüyor; Akar mı, Çavuşoğlu mu?

Kobe Bryant destek tweeti atmıştı; Soma faciasında yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri Bryant'ı andı

Elazığ depreminin MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Yoldan çıkan kamyonet otoparka düşüp park halindeki aracı böyle ezdi

Manisa'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24