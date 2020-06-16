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İyi Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak adresi 'Mustafa Kemal' oldu

16 Haziran 2020 12:12

AKP'den istifa ederek kendi partilerini kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, adres olarak Ankara Çankaya'daki 'Mustafa Kemal Mahallesi'ni seçti. 

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tabelası asıldı. Babacan, daha önce İYİ Parti'nin Genel Merkez binasının bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi'nde bina kiraladı.

Eski Başbakan Ahmet davutoğlu da, Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin genel merkez adresi olarak Mustafa Kemal Mahallesi'ni tercih etmişti. 

Mustafa Kemal Mahallesi'nde, İyi Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi 500 metre ara ile komşu oldular.

 

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