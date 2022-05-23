İyi Parti'den yeni video: Biz iktidara yürüyoruz; az kaldı

İyi Parti, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak 2023 seçimlerine ilişkin mesaj verdi. Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, "Az Kaldı" sloganı ile Akşener'in "Biz iktidara yürüyoruz. Milletimizle beraber el ele, omuz omuza, gönül gönüle iktidara yürüyoruz. Çok az kaldı. Güneşin doğmasına çok az kaldı” sözlerine yer verildi.

Film, İyi Parti'nin sosyal medya hesabından "Milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza; Adaletle özgürleşen, güvenle yaşayan, liyakatle eşitlenen, sevgiyle güçlenen, üreterek kalkınan, Güçlü, zengin ve mutlu Türkiye’ye hep birlikte kavuşacağız. Çok #AzKaldı" ifadeleriyle paylaşıldı.



İYİ Parti ayrıca proje ve çözüm önerilerinin yer aldığı ‘azkaldi.org’ adresininde kullanıma açıldığını duyurdu.