İyi Parti'den su sayaçlı protesto: Evliya Çelebi olsa 'Yandım Allah' derdi

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı, gelen yüksek faturaları BUSKİ'nin önünde su sayaçlarını bırakarak protesto etti. BUSKİ binasına gelen partililer, yanlarında getirdikleri borulara bağlı su sayaçlarını kapının önüne bıraktılar.

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı, gelen yüksek faturaları BUSKİ'nin önünde su sayaçlarını bırakarak protesto etti. BUSKİ önünde basın açıklaması yapan ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Bursa için 'sudan ibarettir' sözlerine atıfta bulunan İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Ünlü seyyah, Bursa'da yaşasaydı ve bu ay evine su faturası gelseydi ne derdi? Muhtemelen ‘Yandım Allah’ derdi ve arkasından da eklerdi: ‘Velhasıl Bursa'da su faturaları kazıktan ibarettir. Hani Bursa'da su çeşmeden içilirdi?" dedi.

Türkoğlu, Bursa'nın geçmişten beri 'su şehri' olarak bilindiğini hatırlatarak, "Hemen yani başımızdaki muhteşem Uludağ’ımızdan süzülerek gelen güzelim suyumuzun, vatandaşın burnundan nasıl getirildiğini haykırmak için toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Fatuların yüksek gelmesine tepki gösteren vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'BUSKİ'ye müracaat etsinler' dediğini hatırlaran Türkoğlu, "Böyle bir şey olabilir mi? Ne demek Kullanmadığı halde su parası ödemek? Siz önce yanı başımızdaki Uludağ'dan, diğer şehirlere göre en az maliyetle gelen suyun, nasıl en yüksek fiyatla satıldığının hesabını verin. Bursalılar çok mu zengin?" diye sordu.

Türkoğlu, Bursa'daki su fiyatlarının yüksek olmasına ilişkin, diğer büyükşehir belediyelerinden örnekleri şöyle verdi:

"10 ton kullanılan suya İstanbullu 64 TL, Eskişehirli 52 TL, Ankaralı 58 TL, Sakaryalı 62 TL, Adanalı 67 TL, İzmirli 68 TL öderken, Bursalılar neden 82 TL 14 Kuruş ödüyor? İçinde bulunduğumuz bu ay İstanbul'da 4 metreküp su kullanan 18 TL öderken, aynı miktar suyu kullanan Bursalı vatandaşımız neden 50 TL ödüyor? Bu soyguna dur diyeceğiz. Bu soygunla ilgili her platformda vatandaşımızın sesi olacağız. Belediye Meclis üyelerimiz önümüzdeki günlerde verecekleri önergelerle konunun ısrarlı takipçisi olacaklar."