İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam diyerek aday oldum” diyen Emre Kınay hakkında açıklama

İYİ Parti Kadıköy İlçe Başkanı Alper Akdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'den aday olan sanatçı Emre Kınay'ın "Milliyetçi kimliğiyle gelenleri kapıdan almam diyerek aday oldum” sözlerinin saptırıldığını söyledi.

Kınay, Haber Global ekranlarında yayınlanan "Jülide Ateş’le 40" programında yaptığı açıklamada, “Meral Hanım hatırlayacaktır, ‘Benim kapıma sizin aracılığınızla herhangi bir milliyetçilik kimliğiyle gelen birini, siz bile gönderseniz almam. Kabul ediyorsanız adayınız olayım’ dedim. Sosyalist olduğumu biliyor musunuz? Evet. Kabul ediyor musunuz? Evet…” ifadelerini kullanmıştı.

Akdoğan, Kınay’ın sözlerinin saptırıldığını belirtilerek, “Sayın Kınay, belediye başkanı seçilmesi durumunda, hiçbir kimlik ve ideolojiye bir ayrım yapmayacağını ve iltimas tanımayacağını kastetmiştir” dedi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Kınay’ı aday adayı olarak belirlenirken, Bakırköy Belediyesi’nde 18 yıllık bir iş tecrübesinin olması, ‘belediyecilik faaliyetlerine ve işleyişine’ vakıf olması, Kadıköy halkı tarafından kabul görmüş bir sanatçı olması, geçmişinde herhangi bir leke olmayışı ve çalışkanlığını göz önünde bulundurduk.

Kendisinin aynı programda da zikrettiği gibi Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyetimizin, demokratik, laik sosyal hukuk devletinin ve devletin temel niteliklerinin tanımlandığı anayasamızın değişmez maddelerinde bir görüş ayrılığımız yoktur.

Ayrıca Kadıköy’ün her noktasına hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet etmek konusunda da bir ihtilafımız olmadı. Seçim döneminde ortaya koyduğumuz projeler ortak akıl ile üretilmiş olup tamamı daha iyi bir Kadıköy içindir.

Seçim çalışmalarımız sürecinde benim ve tüm teşkilatımın Türk milliyetçiliği ülkümüzden hiçbir şart ve şekilde taviz vermeden girdiğimiz her ortamda yılmaz doğrultudaki görüşlerimizi açık yüreklilikle sahip çıktığımızın en büyük şahidi de sanatçının bizatihi kendisidir.

Hal böyleyken Kınay’ın programda verdiği cevabın saptırıldığını gördükten hemen sonra yaptığı açıklamada çok açık bir dille ‘Belediye Başkanı seçilmesi durumunda, hiçbir kimlik ve ideolojiye bir ayrım yapmayacağı, iltimas tanımayacağını kastettiğini’ söylemesi bilinçli olarak bazı kiralık kalemler tarafından görmezden gelinmektedir.

Son olarak konuyu mecrasından saptırarak sahip oldukları medya gücü ile genel başkanımızın üzerine gitmeye çalışan biçarelere seslenmek istiyorum. Genel başkanımızın milliyetçiliğinin sadakası dahi sizlere ömür boyu yeter! Buradan size ekmek çıkmaz!"