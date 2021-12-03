İyi Parti’den 'Joker'li ekonomi videosu: Bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız

İyi Parti'nin Twitter hesabından paylaştığı videoda, Joker filminden bir sahne ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili sözleri birleştirildi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim” sözleri sonrası Joker karakterinin kahkaha attığı sahne yer aldı.

Videoya "Ekonomi başta olmak üzere her başlıkta milletimizin ayarlarını bozan bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız. #EzberiBoz" notu düşüldü.