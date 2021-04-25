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İyi Parti'den AKP'ye fragmanlı gönderme: Akflix yapımı Sn. İllüzyonist | Süre: 19 yıl, Tür: gizem-dram

25 Nisan 2021 23:29

İyi Parti, AKP'ye gönderme yaptığı bir film fragmanı formatında yeni video mesajı paylaştı. “Akflix’in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi’nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?” notuyla, ülke gündemindeki konuların gerilim türünde filme benzetildiği fragmanda, film süresinin 19 yıl olduğu belirtildi.

İyi Parti’nin sosyal medya hesabından, “Akflix’in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi’nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?” notuyla paylaştığı film fragmanını anımsatan videoda, “13 yaş ve üzeri için uygundur”, “olumsuz örnek davranışlar içerir”, “Moral bozucu öğeler barındırır” gibi uyarı ifadeleri bulunuyor.

“Bu bir Akflix yapımıdır. Ne yazık ki gerçek hikayelere dayanmaktadır” cümlesiyle başlayan film fragmanlarını anımsatan videoda filmin içerdiği konular olarak, “Sipariş edildiği söylenen aşılar", "Geri dönmeyen gri pasaportlular", "128 milyar dolar", Damat bakan", "3600 ek gösterge", "Milletimize verilen sözler” başlıklar halinde ekrana yansıyor. Jenerikteki tanıtım yazılarından sonra ise “Sn. İllüzyonist Kayıplar Ülkesi, Tüm Türkiye’de” yazısıyla film ismi olarak ekrana yansıyor.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Bu akşam ne izliyoruz: Sn. İllüzyonist Tür: Gizem, Dram, Gerilim Süre: 19 yıl Akflix’in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi’nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?"

 

akpiyi parti

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