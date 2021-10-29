İyi Parti'den '29 Ekim' videosu: Cumhuriyetimizi insanlarımızın neşesinden tanırız

İyi Parti, 29 Ekim'i hazırlanan bir video ile andı. Videoyu paylaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz, Cumhuriyetimizi sokaklardan, okullardan, insanlarımızın neşesinden tanırız" dedi.

İyi Parti, Cumhuriyet'in ilanının 98. yılında bir video hazırladı. Partinin ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya "Biz, Cumhuriyetimizi sokaklardan, okullardan, insanlarımızın neşesinden tanırız…" notu düşüldü.

Akşener "Cumhuriyetimizin 98. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklâl kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.