İyi Parti'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: "Gerçek gazetecilere teşekkür ediyoruz"

İyi Parti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir video yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, "Gerçek gazetecilere teşekkür ediyoruz" mesajı verildi.

İyi Parti'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Videoda "Bugün ülkemizde gazeteciler ikiye ayrılıyor. Gerçek gazeteciler ve gazetecimsiler. Fikir ve sanat işlerinde çalışanlara gerçek gazeteci, propaganda sanatı yapan kişilereyse gazetecimsi deniyor. Patronu vicdanı olana gerçek gazeteci, saray ve yandaşları olana da gazetecimsiler deniyor" mesajları yer alırken, "Her şeye rağmen gerçekleri konuşan gerçek gazetecilere teşekkür ediyoruz" denildi.