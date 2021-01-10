T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Parti'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: "Gerçek gazetecilere teşekkür ediyoruz"

"Patronu vicdanı olana gerçek gazeteci, saray ve yandaşları olana da gazetecimsiler deniyor"

10 Ocak 2021 15:19

İyi Parti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir video yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, "Gerçek gazetecilere teşekkür ediyoruz" mesajı verildi. 

İyi Parti'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. 

Videoda "Bugün ülkemizde gazeteciler ikiye ayrılıyor. Gerçek gazeteciler ve gazetecimsiler. Fikir ve sanat işlerinde çalışanlara gerçek gazeteci, propaganda sanatı yapan kişilereyse gazetecimsi deniyor. Patronu vicdanı olana gerçek gazeteci, saray ve yandaşları olana da gazetecimsiler deniyor" mesajları yer alırken, "Her şeye rağmen gerçekleri konuşan gerçek gazetecilere teşekkür ediyoruz" denildi. 

 

ETİKETLER

10 ocak çalışan gazeteciler günüiyi partigazetecilikbasın özgürlüğümedya

Diğer Videolar

Berna Laçin, Ahmet Kaya’ya çatal bıçak atılan geceyi anlattı

TRT'nin MİT'i konu alan dizisindeki siyah Transporter sahnesi dikkat çekti

Çaldıkları paraları, halay çekerek ATM’ye yüklediler

Oyun hamuru şikayeti arttı, uzmanlar uyardı

Kağıt toplayıcılarına pompalı tüfekli saldırı

Kılıçdaroğlu’ndan Fahrettin Koca’ya ‘aracı firma ve ücretsiz aşı’ yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müge Anlı böyle sıkıştırmıştı; Osman Biçer, 10 yıldır kayıp olan...

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Mesut Özil, yıllık 3,5 milyon euro'yu bana cevap...

Hıncal Uluç'tan köşe komşusuna Hande Sarıoğlu yanıtı: Yeni binamızın terasına...

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, OdaTV ile yollarını ayırdı ...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'de teşkilat kalmadı; kulakları sadece...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine genelge: Hafta sonu sokağa çıkma...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müge Anlı böyle sıkıştırmıştı; Osman Biçer, 10 yıldır kayıp olan...

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24