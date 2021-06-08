İyi Parti: Cumhurbaşkanı'nın sadece kendi seçmenine hitap ettiği bu düzen sivil demokrasimizi yok ediyor

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem,1 kez seçilerek 6 yılda kendini sadece millete adayacak Tarafsız Cumhurbaşkanlığı istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın sadece kendi seçmenine hitap ettiği bu düzen sivil demokrasimizi yok ediyor. İşte biz bu yüzden İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Erdem, katıldığı FOX TV yayınında, “Cumhurbaşkanı kesinlikle tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığı bir devlette işte bugün yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı tarafız olmazsa bütün vatandaşları kapsamıyor, kucaklamıyor. Onların dilinde ve onlar için çözüm üretmiyor. Dilinde böyle bir söylem yok. Ne yapıyor? Sadece AK Parti Genel Başkanı olarak kendi seçmenine hitap ediyor. Bütün muhalefeti teröristlikle suçluyor” dedi.