T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Parti: Bugün 10 kasım, tam 82 yıldır kalbimizde yeniden doğduğun gün...

İyi Parti, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü için bir video hazırladı

10 Kasım 2020 11:10

İyi Parti, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü için bir video hazırladı. Videoda açan bir çiçek görülürken "Bugün 10 Kasım, tam 82 yıldır kalbimizde yeniden doğduğun gün, sonsuza kadar" deniliyor. Sözlerin ardından Atatürk'ün imzası görülüyor. 

İyi Parti Genel Başkanı Akşener de videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Vatan sevgisi ve cesaretiyle cumhuriyetimizi bizlere armağan eden kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Fikirleri ve idealleriyle birlikte hepimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak... Saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" diye yazdı. 

ETİKETLER

iyi partiakşener10 kasımatatürkanmavideo

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Aralık 2020

Akit TV spikeri, Uğur Şahin'in kendi geliştirdiği aşıyı yaptırmayacağını iddia etti oysa Şahin'in açıklaması farklıydı

Ankara'da Melih Gökçek’in 'kol saati' heykeli yerine ‘Kızılca Gün Anıtı’ geldi

Kendi araçlarına takmak için başka bir aracın kapısını ve farını çaldılar

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 'Ali Ağaoğlu' videosunu paylaştı: Halkın kesesinden borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor!

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri...

Cüneyt Özdemir, Akit'in "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlıklı haberini yorumladı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı Koronavirüs'e yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile...

Olay TV'nin kapanmasının ardından kanalın sahibi Cavit Çağlar: Yayın ekibinin...

"Exxen'in ücreti belli oldu" iddiası...

İlber Ortaylı'nın yayının bittiğini sanarak söylediği "Maşallah şuna bak" sözleri...

Talat Bulut, "Yasak Elma'ya geri dönüyor" iddiasına açıklık getirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri...

Cüneyt Özdemir, Akit'in "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlıklı haberini yorumladı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24