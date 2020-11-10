İyi Parti: Bugün 10 kasım, tam 82 yıldır kalbimizde yeniden doğduğun gün...

İyi Parti, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü için bir video hazırladı. Videoda açan bir çiçek görülürken "Bugün 10 Kasım, tam 82 yıldır kalbimizde yeniden doğduğun gün, sonsuza kadar" deniliyor. Sözlerin ardından Atatürk'ün imzası görülüyor.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener de videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Vatan sevgisi ve cesaretiyle cumhuriyetimizi bizlere armağan eden kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Fikirleri ve idealleriyle birlikte hepimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak... Saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" diye yazdı.