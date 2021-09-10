İyi Parti, Akşener'le Samsunlu esnafın diyaloğunu yayınladı; "A Haber'de izleyemeyenler için bu da videonun devamı"

İyi Parti, A Haber'in "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da esnaf ziyaretinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı" diye paylaştığı videonun devamını yayınladı. İyi Parti'nin, A Haber'in haberini alıntılayarak yaptığı paylaşıma "A Haber'de izleyemeyenler için bu da videonun devamı... Bilin bakalım zor durumda olan kimmiş? Kimin için yardım istenmiş? Havuzlu Harikalar Kumpanyası'na inat, biz tüm vatandaşlarımızın dertlerini duyurmaya devam ediyoruz" notu düşüldü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'un Çarşamba ilçesinde AKP seçmeniyle diyaloğu dikkat çekmişti.

AKP seçmeni yurttaş, Akşener'e, “Ben size oy vermek istiyorum belki de Türkiye'nin ikinci seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olacaksınız” demiş ve “Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?” diye sormuştu.

“Cumhurbaşkanımıza da yardımcı olun Meral Hanım, çok kötü bir durumdan geçiyoruz"

Konuşmasının devamında ise yurttaş, “Gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Milletçe de…Cumhurbaşkanı'nın durumu da ağır, sizlerin de durumu ağır. Ne tarafa dönsek her tarafta bir kırıklık, bir üzüntü hali var. İş olarak da var. Zengin olanı ayrı tabi. Cumhurbaşkanımıza da yardımcı olun yani Meral Hanım. İçerde bir siyaset hali var. Gerçekten yardımcı olun. Çok kötü bir durumdan geçiyoruz” demişti.

"O paylaşımı ben silerim; memleketimize hoş geldin diyorum”

Aynı konuşmasında yurttaş, “Ben Facebook'ta bir paylaşım yapmıştım. ‘Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzeten birisine ben Çarşamba'da hoş geldin demek istemiyorum‘ diye paylaşım yaptım. O paylaşımı ben silerim. Memleketimize hoş geldin diyorum” ifadelerini de kullanmıştı.

İyi Parti: A Haber'de izleyemeyenler için bu da videonun devamı...

Bazı haber sitelerinde yurttaşın sadece Akşener'e ‘Netanyahu benzetmesine çok içerlendim' dediği kısım haberleştirildi.

İyi Parti de bu konuda yaptığı açıklamada videonun tamamını yayınlayarak, “A Haber'de izleyemeyenler için bu da videonun devamı... Bilin bakalım zor durumda olan kimmiş? Kimin için yardım istenmiş? Havuzlu Harikalar Kumpanyası’na inat, biz tüm vatandaşlarımızın dertlerini duyurmaya devam ediyoruz” mesajı paylaştı.