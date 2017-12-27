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İTÜ'den, hibe ettiği Tesla'yı geri isteyen Ağaoğlu'na yanıt

27 Aralık 2017 17:42

Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun hibe ettiği Tesla marka aracın bir kenara atılarak üstüne bir de masraf çıkarıldığı iddialarına yanıt veren İstanbul Teknik Üniversitesi, aracın öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığını belirterek, güncel fotoğraflar paylaşıldı. İTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, aracın 2012 yılında bağışlandığı ve öğrencilerin eğitimi için kullanıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar'ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır. "Aracın geri istenmesi Türk gelenekleriyle bağdaşmıyor" Son günlerde bazı yayın organlarında 'Tesla Otoparkta Çürüyor' şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır. Aracımızın bugün çekilen fotoğrafını ve videosunu sizlerle paylaşıyoruz ve aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz."

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