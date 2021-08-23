İTÜ, sel felaketinin bıraktığı tahribatı uydudan tespit etti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribatı, uzaydan görüntüledi.

İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, uydu görüntülerinde köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu belirterek, "Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı" dedi.

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribatı uzaydan görüntüledi. İncelemelerde sel öncesi ile sonrasının görüntüleri karşılaştırıldı.

"Selden en çok Bozkurt ve Abana bölgeleri etkilendi"

UHUZAM olarak sel bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildiklerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi , olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle sel felaketi sonrası oluşan hasarlar üzerine bir çalışma yaptık. Görüntülerde sel felaketinin etkileri çok açık bir şekilde gördük. Sel felaketi Karadeniz'in farklı bölgelerinde oldu ancak en çok Bozkurt ve Abana bölgelerin de can kayıplarına ve hasarlar oluştu" dedi.

"1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı"

Prof. Dr. Yanalak, "Özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışın dağılışı farklılaştı. Özellikle Bozkurt ve Abana bölgesine 1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı. Böyle olunca ciddi mal ve can kayıpları yaşandı. Bu durumu uydu görüntülerinde çok net bir şekilde görmekteyiz.

"30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı"

Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı. Yine burada birçok yıkılmış binalar ve köprüleri tespit ettik. Onun dışında yine belirgin bir şekilde yeşil alan ve futbol sahası gibi alanların tamamen kaybolduğunu ve sel altında kaldığını görebiliyoruz" dedi.