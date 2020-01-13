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İTÜ'lü öğrencilerin kantin boykotu sürüyor; 15 arkadaşımıza açılan hukuksuz soruşturmalar derhâl geri çekilsin!

13 Ocak 2020 12:30

Kantin fiyatlarına karşı 12 Aralık’ta başlattıkları boykot sonrası Rektörlüğün uygulamaları nedeniyle basın açıklaması yapan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri "Soruşturmalar geri çekilsin" dedi.  

Öğrenciler İTÜ Rektörlüğü önünde yaptıkları açıklamada, "Bu boykotu karşısına alan 15 öğrencisine soruşturma açan İTÜ yönetimi aslında karşısına İTÜ öğrencisini aldıklarının farkına varmalıdır. İTÜ yönetimi öğrencisine hukuksuzca soruşturma açacağına saldırgan özel güvenlik amirlerine soruşturma açmalıdır. Boykot masasına özel güvenlik aracılığıyla saldıracağına öğrencilerin hak ve taleplerine kulak vermelidir. Özel işletmeleri koruyacağına öğrencisine sahip çıkmalıdır" denildi. 

"15 arkadaşımıza açılan hukuksuz soruşturmalar derhâl geri çekilsin!"

Öğrenciler yaptıkları açıklamada taleplerini şöyle sıraladı: 

    • - 15 arkadaşımıza açılan hukuksuz soruşturmalar derhâl geri çekilsin
    • - Öğrenciye saldıran, taciz eden, tehdit eden, küfreden güvenlik amirlerinin görevden alınması yetmez, gerekli soruşturma açılsın, kamuoyuyla paylaşılsın 
    • - Boykot masası tanınsın ve kâr amacı gütmeyen kantin 2. dönem derhâl açılsın

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