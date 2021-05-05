İTÜ'lü akademisyenin Gürcüler hakkında sarf ettiği sözler tepki çekti

Birgün'de yer alan habere göre İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Mimarlık bölümü öğretim görevlisi Cemile Tiftik, online ders sırasında sarf ettiği sözleri nedeniyle tepki çekti. Cemile Tiftik derste bir öğrenciye “Gürcülerin ne kadar kaba olduğunu bilirim, kabalaşma” sözlerini sarf etti. Cemile Tiftik o anlarda “Sen 2 yıllıksın, ben 40 yıllığım. Kaldı ki Gürcülerin ne kadar kaba olduğunu bilirim” ifadelerini kullandı.

Dersteki diğer öğrenciler Tiftik’in üslubunun yanlış olduğunu söyledi ve sözlere tepki gösterdi.

Tiftik, gelen tepkiler üzerine kendini savundu. Tiftik, “Herkes haddini bilmeli. Burada, kendi vatanımızda, biz kibar kibar konuşurken bizi böyle tersleye tersleye kimsenin konuşma hakkı yok” diye konuştu.

İTÜ Dayanışması, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak duruma tepki gösterdi.

İTÜ’lü öğrenciler şu açıklamayı yaptı:

"Okulumuz akademisyeni Cemile Tiftik'in bir sıra arkadaşımızı etnik kimliği üzerinden ayrıştıracak ve aşağılayacak şekilde konuşması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Üniversitemizde kin ve nefrete yöneltici bu çirkin üslubu istemiyoruz! Bu olayın açığa çıkması üzerine birçok öğrenci dönemler boyunca süren mağduriyetini dile getirdi, ancak somut hiçbir yaptırımın uygulanmadığını gördük. Bütün sıra arkadaşlarımızı bu şekilde maruz kaldığımız her türlü olayı paylaşmaya davet ediyoruz."