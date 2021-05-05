T24 LogoT24 Logo
Haberler

İTÜ'lü akademisyenin Gürcüler hakkında sarf ettiği sözler tepki çekti

İTÜ Dayanışması, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak duruma tepki gösterdi

05 Mayıs 2021 17:03

İTÜ'de öğretim görevlisi Cemile Tiftik, online ders sırasında sarf ettiği sözleri nedeniyle tepki çekti. Cemile Tiftik o anlarda "Sen 2 yıllıksın, ben 40 yıllığım. Kaldı ki Gürcülerin ne kadar kaba olduğunu bilirim" ifadelerini kullandı.

Birgün'de yer alan habere göre İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Mimarlık bölümü öğretim görevlisi Cemile Tiftik, online ders sırasında sarf ettiği sözleri nedeniyle tepki çekti. Cemile Tiftik derste bir öğrenciye “Gürcülerin ne kadar kaba olduğunu bilirim, kabalaşma” sözlerini sarf etti. Cemile Tiftik o anlarda “Sen 2 yıllıksın, ben 40 yıllığım. Kaldı ki Gürcülerin ne kadar kaba olduğunu bilirim” ifadelerini kullandı.

Dersteki diğer öğrenciler Tiftik’in üslubunun yanlış olduğunu söyledi ve sözlere tepki gösterdi.

Tiftik,  gelen tepkiler üzerine kendini savundu. Tiftik, “Herkes haddini bilmeli. Burada, kendi vatanımızda, biz kibar kibar konuşurken bizi böyle tersleye tersleye kimsenin konuşma hakkı yok” diye konuştu.

İTÜ Dayanışması, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak duruma tepki gösterdi.

İTÜ’lü öğrenciler şu açıklamayı yaptı:

"Okulumuz akademisyeni Cemile Tiftik'in bir sıra arkadaşımızı etnik kimliği üzerinden ayrıştıracak ve aşağılayacak şekilde konuşması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Üniversitemizde kin ve nefrete yöneltici bu çirkin üslubu istemiyoruz! Bu olayın açığa çıkması üzerine birçok öğrenci dönemler boyunca süren mağduriyetini dile getirdi, ancak somut hiçbir yaptırımın uygulanmadığını gördük. Bütün sıra arkadaşlarımızı bu şekilde maruz kaldığımız her türlü olayı paylaşmaya davet ediyoruz."
İTÜ'lü akademisyenCemile TiftikGürcülertepki

Diğer Videolar

Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi

Sanatçılardan müzik yasağına tepki: "Bunun artık ideolojik olduğunu, sokaktaki çocuğun bile anladığını görebiliyoruz"

Vatandaştan "Bunu düzeltmek devleti yönetenlerin elinde" diyen Babacan'a: Bizde devlet var mı ki, bizdeki zenginlere işliyor

Müzik yasağına karşı vatandaşlardan yürüyüş: Doğaya, sanata, insanlığa özgürlük!

İmamoğlu'dan 23 Haziran paylaşımı: İstanbul'un ritmi değişti, değişim devam ediyor

Haluk Bilginer'den aşı çağrısı: Bugün alkışlar hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24