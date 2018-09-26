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İtfaiyesi olmayan ilçede ilginç tepki

26 Eylül 2018 14:16

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde oturan Emre Esmer (23), ilçede itfaiye teşkilatı olmamasına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Esmer, kırmızı renkteki otomobilinin gövdesine 'İtfaiye 110' yazılı etiket yapıştırdı, bagajına da 2 yangın tüpü yerleştirdi. İlçelerine itfaiye birimi kurulmasını isteyen Emre Esmer, "İlçemize itfaiye versinler. Benim bunu yapmamın amacı, ses getirmek, yaşanan sıkıntıya dikkatleri çekmek" dedi. Aracına yapıştırdığı etiketlerle amacının yaşanan itafiyenin eksikliğine dikkat çekmek olduğunu belirten Emre Esmer, yangın haberi aldığında ise 2 yangın tüpünü hazır tuttuğu otomobiliyle olay yerine koştuğunu söyledi. Esmer, "Bu aracı yapmamın sebebi, 2017'de bize bir itfaiye sözü verildi. Ama hâlâ itfaiye bize gelmedi. İlçe merkezinde araç yandı, kimse bakmadı. Diğer ilçelerden bize itfaiye geldi. Diğer ilçelerden bize itfaiye gelerek yangına müdahale ediliyor. Yetkilerden sesimizin duyulmasını bekliyorum, ilçemize itfaiye versinler. Benim bunu yapmamın amacı, ses getirmek, yaşanan sıkıntıya dikkatleri çekmek. Buradan sesleniyorum; ne olur ilçemize itfaiye versinler" dedi.

ETİKETLER

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