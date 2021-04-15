İtfaiye geç kaldı, CHP'li başkan tepki gösterdi: Başkale’nin insanlarına verilen hizmet bu kadar işte

Van Başkale’de bir evde yangın çıkması üzerine itfaiyenin olay yerine saatlerce gelmediği iddia edilirken CHP Başkale İlçe Başkanı Aykut Parlak “Başkale’nin insanlarına verilen hizmet bu kadar işte” diyerek duruma tepki gösterdi.

Tele1 TV'nin haberine göre Van’ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak köyünde bulunan bir evde yangın çıktı. Küle dönen eve itfaiyenin 2 saat boyunca gelmediği iddia edildi.

O anları kayıt altına CHP Başkale İlçe Başkanı Aykut Parlak ise şunları söyleyerek isyan etti:

“Yaklaşık 2 saat önce bu yangın Ilıcak’ta meydana geldi, bütün telefonlara rağmen itfaiyeye ulaşılamadı. İtfaiye ulaşıldıktan sonra gelmesi beklenildi ancak hala 1 saat sonra geleceği söyleniyor. Yılın Kaymakamı seçilen Asım Solak, milleti makamından kovan çift maaş alan bir insan. Ev cayır cayır yandıktan sonra hala kendi makamında duruyor. Kendisini arıyoruz ulaşamıyoruz, Başkale’nin insanlarına verilen hizmet bu kadar işte.”