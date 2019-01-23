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İtfaiye erinin kedi kurtarma sınavı

23 Ocak 2019 20:47

Bursa'da 9 katlı binanın 7'nci katında yaşayan Ayşe Gözcüler'in 'Boncuk' isimli kedisi, Almanya'da yaşayan yan komşularının balkonuna kaçtı. Sepetli merdivenle yukarı çıkan itfaiye erini görünce ürken 'Boncuk', panikle eve döndü.

 

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bir sitenin 9 katlı binasının 7'nci katında oturan Ayşe Gözcüler, yaklaşık 4 yıldır baktığı kedisi 'Boncuk'un evde olmadığını fark etti. Gözcüler, bir süre aradığı kedisinin, Almanya'da yaşayan yan komşusunun balkonuna geçtiğini ve orada mahsur kaldığını gördü. İtfaiyeden yardım istedi. Adrese itfaiye aracı sevk edildi. Bir itfaiye eri, merdivenli sepetle 7'nci katın balkonuna çıktı. İtfaiye eri, bir süre 'Boncuk'u yakalamaya çalıştı. Ürken 'Boncuk', sahiplerinin evinin balkonuna geçti. Gözcüler, ekiplere teşekkür etti.

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