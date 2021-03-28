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İtfaiye erinden 'asansörde mahsur bırakma şakası' ile evlilik teklifi

Asansörde panik yaşayan genç kadın, kurtarıldığı anda karşılaştığı manzarayla sevinç yaşadı

28 Mart 2021 14:16

Bolu’da, itfaiye eri Çağatay Depe asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşını ekip arkadaşlarıyla birlikte kurtararak sürpriz evlenme teklifi yaptı. Asansörde panik yaşayan genç kadın kurtarıldığı anda karşılaştığı manzarayla sevinç yaşadı.

Bolu İtfaiye Müdürlüğü personeli Çağatay Depe (25) arkadaşlarıyla birlikte sevgilisi Neslihan Saklı'ya (23) sürpriz evlenme teklifi hazırladı.

Depe, sevgilisinin asansöre binmesini bekledikten sonra apartmanın elektriğini keserek Neslihan Saklı'yı asansörde mahsur bıraktı. Panik yaşayan Saklı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Depe'nin hazırladığı sürpriz evlenme teklifinden haberdar olan itfaiye çalışanları Saklı'nın mahsur kaldığı apartmana gelerek kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin asansör kapısını açtığı sırada elindeki yüzükle dizlerinin üzerine çöken Depe, sevgilisini gördüğü sırada ‘benimle bir ömür geçirir misin?' diyerek evlenme teklifi etti.

Neslihan Saklı, panik anlarının ardından karşısında gördüğü manzara karşısında sevinç yaşadı. Depe'ye sarılan genç kadın evlenme teklifini kabul etti. Saklı, ”Asansörde kalınca korktum. Ama hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum” dedi.

Evlenme teklifini mesleğiyle birleştiren Çağatay Depe ise, “Böyle bir şey yaparken çok düşündüm. Sevdiğim mesleği evlenme teklifiyle birleştirmeyi düşündüm. İnşallah bir ömür boyu beraber oluruz. Bir ömür boyu beraber yaşlanırız. Tek temennim bu” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

 
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