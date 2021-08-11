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İtfaiye ekipleri yangınların ardından vatandaşların alkışları eşliğinde bölgeden ayrıldı

11 Ağustos 2021 12:03

Türkiye'yi günlerce etkisi altına alan yangınların ardından itfaiye ekipleri vatandaşların alkışları eşliğinde yangın bölgelerinden ayrıldı. 

Türkiye son günlerde pek çok yangınla sarsıldı. Günlerce süren yangınlarda itfaiye ekiplerinin mücadelesi pek çok kez takdire konu oldu. Söndürülen yangınların ardından yangın bölgelerinden ayrılan itfaiyeciler vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı. 

O anlardan birini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde İstanbul İtfaiyesi, vatandaşların alkış ve tezahüratları eşliğinde bölgeden ayrıldı. İmamoğlu videoya "Yanan bir orman vatanını seven herkesi birleştirdi. İstanbul İtfaiyemizi halk bağrına bastı" notunu düştü. 

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