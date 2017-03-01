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İtalyan yıldız Boriello, Nusret'in 'tuzlama'sıyla meydan okudu: Sen de var mısın?

01 Mart 2017 12:58

İtalyan futbolcu Marco Borriello da, dünya çapında ünlenen et ustası Nusret Gökçe'nin tuzlama hareketinin taklidini yaptı. Boriello'nun paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Cagliarili 35 yaşındaki yıldız, domates ve mozzarella peynirini kesip, zeytinyağı, tuz ve fesleğeni Nusret metoduyla üzerine ekleyerek bir 'caprese salatası' hazırladı. Nusret gibi tüm bunları yaparken güneş gözlüğü de takan Borriello, çektiği videonun altına 'Nusret meydan okuması resmen başladı' notunu düştü. Papu Gomez (Atalanta'lı futbolcu), Paolo Cannavaro (Sassuolo'lu futbolcu) ve İtalyan sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi'ye meydan okuduğunu belirten Borriello, 'Onları benden daha iyisini yapmaya davet ediyorum' diye ekledi.

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