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İtalyan moda devinin Venedik’teki defilesinde dolu yağdı

Birçok ziyaretçi panikle kaçışırken modeller bir süre podyumda yürümeye devam etti

01 Eylül 2021 20:12

İtalya’nın Venedik kentinde ünlü bir moda markasının açık havada gerçekleştirdiği defile sırasında meydana gelen dolu yağışı mankenleri ve konukları zor durumda bıraktı.

İtalyan moda devi Dolce & Gabbana’nın Venedik’te açık havada gerçekleştirilen yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye dolu yağışı damga vurdu. San Marco Meydanı'nda 30 Ağustos’ta düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride aniden bastıran dolu yağışı paniğe neden oldu. Birçok ziyaretçi panikle kaçışırken modeller bir süre podyumda yürümeye devam etti.

Misket büyüklüğündeki dolu yağışı ünlü moda markasının gösterisini hafızalara kazıdı.

Kaynak: İHA

modaitalya

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