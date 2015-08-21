İtalya'da, mafya babasına filmleri aratmayan cenaze töreni

İtalya’nın başkenti Roma’da mafya babası Vittorio Casamonica için düzenlenen ihtişamlı cenaze töreni krize yol açtı. Birçok ünlü filme sahne olmuş olan Cinecitta Stüdyoları yakınında, filmleri aratmayacak bir cenaze töreni yapıldı. Roma’da faaliyet gösteren mafya örgütlenmesi Casamonica klanının liderlerinden biri olan Vittorio Casamonica, kilisenin kapısına asılan, "Roma’yı fethettin, cenneti de fethet" ve "Roma’nın kralı" yazılı dövizlerle ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Dövizlerin üzerinde ise, Casamonica’nın beyaz gömlekli ve boynunda haç asılı bir fotoğrafı yer aldı. Cenaze aracı olarak 6 atın çektiği tarihi siyah bir at arabası kullanılırken, araç halkın arasında ilerlediği sırada helikopterden gül yaprakları döküldü. Cenaze kortejine çok sayıda lüks araç eşlik etti. Orkestra, törende Nino Rota’nın bestelediği, Francis Ford Coppola’nın "Baba" filminin müziğini çaldı. Törene katılanlar, gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, şantaj, tefecilik ve uyuşturucu kaçakçılığı ile itham edilen 65 yaşındaki mafya babasını "Çok iyi ve düzgün bir insandı" olarak andı.