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İtalya'da Juventus taraftarı havai fişekleri bomba sandı, 200 yaralı!

04 Haziran 2017 12:21

İtalya'nın Torino kentinde dün gece Juventus ve Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali için dev ekran kurulan San Carlo Meydanı'nda taraftarlar havai fişekleri bomba sanınca izdiham yaşandı, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Real Madrid'in 4-1 kazandığı karşılaşmayı İtalya'nın Torino kentindeki San Carlo Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip eden yaklaşık 30 bin siyah-beyazlı taraftarın, patlatılan havai fişek ve maytaplar nedeniyle bomba paniği yaşadığı, bu sırada çıkan izdihamda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Kırık şişelerin üzerine düştüler İtalyan basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 200 kişinin yaralandığı belirtildi. Görgü tanıklarının, birçok kişinin yerdeki kırık şişelerin üzerine düşerek yaralandıklarını söyledikleri ifade edildi.

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