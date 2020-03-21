Çin Kızıl Haç yöneticisi İtalya'yı uyardı: Aklınızda ne var bilmiyorum, yasak politikanız çok gevşek

İtalya'yı ziyaret eden Çin Kızıl Haç Yönetim Kurulu Başkanı Sun Shuopeng, ülkede Koronavirüs'e karşı yeterli tedbir alınmadığını söyledi. Milano'da yapılan basın toplantısı sırasında konuşan ve İtalya'nın salgınla mücadele politikasını eleştiren Shuopeng, "Sokağa çıkma yasağı politikanız çok gevşek, toplu taşıma araçları araçları hala çalışıyor, insanlar hala ortalıkta dolaşıyor. Hala otellerde toplantılar düzenleniyor. Aklınızda ne var bilmiyorum. Şu anda zamanı durdurmamız gerekiyor" dedi.

Herkesin evlerinde karantinaya alınması gerektiğini vurgulayan Shuopeng, insanların sevdiği bütün etkileşimleri durdurmasına da vurgu yaparak, "Wuhan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildikten ancak bir ay sonra tün Covid-19 hastalarını hastaneye yatırıp tedavi edebildik. Hastalığın tepe noktasına o şekilde ulaştık" diye konuştu.

(Çeviren: Sebla Küçük)