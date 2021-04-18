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İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Meloni: Fransa nükleer için uranyumun %30’unu Nijer’den çıkarıyor ama Nijer'in %90’ı elektriksiz

18 Nisan 2021 15:58

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik olarak yaptığı konuşmasında "Fransa nükleer için uranyumun %30’unu Nijer’den çıkarıyor ama Nijer'in %90’ı elektriksiz" diye konuştu. 

İtalyan aşırı sağ siyasetçi Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu. Fransa'nın Afrika'yı sömürdüğünü savunan Meloni, "Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkarıyor. Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz yaşıyor" diye konuştu. 

Altyazısını Gündeme Dair Her Şey kanalının yaptığı konuşmada Meloni şunları kaydetti: 

"Emmanuel Macron'un sorumsuzluğuna yazıklar olsun. Libya'yı bombalayanlar onlar oldu. Çünkü İtalya'nın Kaddafi ile enerji alanında özel ilişkilerinin olması onları endişelendiriyor. Aynı zamanda bizi bu hale getiren göç dalgalarının önünde bulduk kendimizi. Bu arada Fransa, Afrika'yı sömürmeye devam ediyor. 13 ülkede para birimi bastırıp üzerlerine damgalıyor ve çocukları madenlerde çalıştırıp hammadde edinmeye devam ediyor. Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkarıyor. Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders verme Macron. Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmeleri değil, aksine Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır. Sizden ders almayı kabul etmiyoruz." 

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