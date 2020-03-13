İtalya'da yaşayan tıp öğrencisinin Koronavirüs deneyimleri: Panik ve rehavet asıl korkulması gereken

Dünya çapında şu ana kadar 4.700'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da tıp eğitimi alan Kıbrıslı öğrenci Yağış Bey yaşadıkları süreci anlatan videosu gündem oldu.

Karantina altındaki İtalya'da virüsün bu denli yayılma nedenini, "Bir yanda panik yapanlar ve diğer yanda önemsemeyenler" olarak açıklayan Bey, insanların rehavet yaşayarak evden çıkmaya devam etmesi nedeniyle virüsün hızla yayıldığını söyledi.

“Sadece bir iki hafta evde durulsaydı; şu an bu durumda olunmayacaktı” diyen Kıbrıslı genç, gençlerin virüsten pek etkilenmediği için bencillik yaptıklarını da belirtti.

Kıbrıslı genç, İtalya'da rehavet kadar paniğin de tehlike yarattığına dikkati çekerek panikle hastanelere gidenlerin sağlık hizmetinde aksamalara neden olacağını söyledi.