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İtalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen güneşlenen adam polis drone'una takıldı

22 Nisan 2020 13:28

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan İtalya'da polis, yasağı delen bir kişiyi sahilde güneşlenirken drone ile yakaladı.

24 bini aşkın insanın yeni tip Koronavirüs'ü nedeniyle hayatını kaybettiği ve Avrupa'da can kaybının en çok yaşandığı ülke olan İtalya'da, sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. İtalyan polisi , Rimini'de bulunan ıssız bir kumsalda yalnız güneşlenen bir adamı drone ile tespit etti. Drone tarafından tespit edilen kişinin yanına giden polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan kişiye para cezası kesti.

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