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İtalya'da küresel ısınmaya karşı buzulları korumak için brandalı çözüm

22 Haziran 2020 09:01

İtalya'da küresel ısınmaya karşı buzulları korumak için çabalayan çevreciler, çözümü dev brandalarda arıyor. Kayak sezonunun sona erip havaların ısınmasıyla kolları sıvayan ekipler, Alp dağlarının eteklerindeki beyaz örtüyü, güneş ışınlarından korumak için özel beyaz brandalarla kaplıyor.

Çalışmanın yürütüldüğü, ülkenin kuzeyindeki Presena bölgesi 1993 yılından bu yana buzul kütlesinin üçte birini yitirdi. Ekibin lideri Davide Panizza, bu gerçeğe dikkat çekerek, ellerinden geldiğince geniş alanı kaplamayan çalıştıklarını söyledi.

İlk kez bu yöntemin kullanıldığı 2008 yılında 30 bin metrekarenin kaplandığı projede bu yılki hedef 100 bin metre kare. Lombardy Trentino Alto Adige arasındaki söz konusu bölgenin rakımı ise 3 kilometreye kadar çıkıyor.

Geotekstil ürünü olan brandalar güneş ışını yansıtıp dışarıdaki sıcaklığın branda altında daha düşük olmasını sağlıyor. Beyaz renginden dolayı uzaktan bakanların çevrenin branda ile kaplı olduğunu anlaması oldukça zor. 70 metreye 5 metre ebadındaki branda parçaları serildikten sonra birbirine bağlanıyor, rüzgara karşı koruma görevi ise kum dolu torbalara veriliyor. Avusturya yapımı brandaların adetinin fiyatı yaklaşık 400 euro. Tüm alanı kaplamak ve kışa yakın toplamak 6'şar hafta sürüyor.

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Davide Panizzaitalyakayakbrandalı çözümPresena bölgesi

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