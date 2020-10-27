İtalya'da Koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artması üzerine hükümet iki gün önce, bar ve restoranların saat 18'de kapatılması; sinema, tiyatro ve spor salonlarının faaliyetlerinin durdurulması ve liselerde ağırlıkla uzaktan eğitime geçilmesi gibi yeni tedbir kararları aldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin pazar günü açıkladığı başbakanlık kararnamesiyle getirilen ve bugünden itibaren başlayan kısıtlayıcı tedbirler; Milano, Torino, Trieste ve Napoli başta olmak üzere pek çok yerde protesto edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, bazı bölgelerde protestoların şiddet eylemine dönüştüğü kaydedildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da önlemleri protesto etmek için Lombardiya Bölgesel Yönetim binasına izinsiz yürümek isteyen göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Torino'da da "Halkın protestosu" çağrısıyla akşam saatlerinde meydanlara inen protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Göstericilerin 'Özgürlük' diye slogan attıkları duyuldu.