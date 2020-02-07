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"Ben virüs değilim insanım"

07 Şubat 2020 11:49

İtalya'da Çinli bir genç, Koronavirüs nedeniyle Çinlilere yönelik ön yargılarını kırma amacıyla eylem yaptı.

İtalya'nın Floransa kentinde İtalyan-Çin Gençlik Birliği Başkan Yardımcısı olan Massimiliano Martigli Jiang, Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs'ün hızla yayılmasından sonra Çin halkına karşı artan ön yargıyı protesto etmek için kentteki kalabalık bir caddede eylem yaptı.

Maske takan Jiang, "Ben virüs değilim, insanım. Ön yargıyı ortadan kaldır" yazılı pankartla çevredekilerin dikkatini çekmeye çalıştı. Jiang'ın protestosuna kayıtsız kalmayan birçok kişi de endişelerini ifade etmek için gence sarılarak karşılık verdi.

Çin halkına karşı olan ön yargıyı kırmayı hedeflediğini belirten Jiang'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı. 

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