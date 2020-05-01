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İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu

01 Mayıs 2020 18:25

Almanya ve Hollanda yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. İtalya'nın Cosenza kentinde ise resmi polis aracından akşam ezanı okundu.

Avrupa'nın bir çok ülkesinde yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verilirken, İtalya'dan akşamı ezanı resmi polis aracından okundu.

İtalya’nın Cosenza kentinde akşam ezanı polis aracından sesli olarak okutuldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. İtalyan medyası, yeni tip Koronavirüs nedeniyle karantina kurallarının ve kısıtlamaların uygulandığı kentte Müslümanlara moral olması için ezanın sesli olarak okutulduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA

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