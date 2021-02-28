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İtalya'da 2000 yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu: "Benzeri olmayan olağanüstü bir keşif"

İtalya Kültür Bakanlığı, Roma dönemine ait tören arabasını "Benzeri olmayan olağanüstü bir keşif" olarak nitelendirdi

28 Şubat 2021 17:33

İtalya’nın Pompei bölgesinde sönmüş lavların içinde 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar ve İtalya Kültür Bakanlığı, neredeyse bozulmamış Roma dönemine ait tören arabasını "Benzeri olmayan olağanüstü bir keşif" olarak nitelendirdi.

Tarihi eser, Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti. Bakanlık keşfi, "İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif" olarak nitelendirdi.

Demir, bronz ve kalaydan yapılmış araba neredeyse mükemmel şekilde korunmuş halde bulundu.

Pompei arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini ifade etti.

Kültür Bakanı Dario Franceschini, Pempei’deki kazıların devam edeceğini ifade ederek “Pompei keşifleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bunu yıllarca sürdürecek” dedi.

Pompei, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: DHA

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