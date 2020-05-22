T24 LogoT24 Logo
Haberler

İtalya Başbakanı Conte kürsüde öksürük krizine girdi; vekiller...

22 Mayıs 2020 12:51

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgın gündemiyle gerçekleştirilen parlamento oturumu sırasında öksürük krizine girdi. Parlamentoda bulunan vekiller “Maske tak” diyerek Conte'ye tepki gösterdi.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, parlamentoya süreçle ilgili bilgi verirken şidddetli bir şekilde öksürmeye başladığı görüldü.

Milletvekillerinden sesler yükselmeye başlarken, Conte sözlerine ara verdi ve kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra yine öksürmeye başlamasıyla vekillerin "Maske tak" itirazları giderek yükseldi.

Conte, “Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var” diyerek sözlerine kısa kesmek zorunda kaldı.

 

ETİKETLER

habervideoitalyabaşbakanconteöksürükGiuseppe Contemaskekoronacoronakoronavirüs

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2020

Londra'da inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü!

Gercüş’te çıkan yangında 40 dönümlük alan kül oldu

Özge Özpirinçci'den 'Kadın' dizisinin tanıtımı için İspanyolca mesaj

Babunu kovalarken 4 katlı binadan düştü!

Hız limitini aşan sürücünün gerekçesi, polisi ceza yazmaktan vazgeçirdi: Yılan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bay Yanlış dizisinin yayından kaldırılması için 2. mahkeme başvurusu...

Ali Babacan: 17-25 Aralık mini darbe teşebbüsüydü; ama o dosyaların...

Trump'ın basılmasını istemediği, yeğeninin yazdığı kitaptan: Göğüslerime toplum içinde iltifat...

Sedat Ergin: Sağlık Bakanı’nın 6 Temmuz’da açıkladığı toplam vaka sayı...

Tutuklanan iş güvenliği uzmanı: İşçiler bana, ‘burası patlayacak, bir şey...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24