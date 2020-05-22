İtalya Başbakanı Conte kürsüde öksürük krizine girdi; vekiller...

22 Mayıs 2020 12:51
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgın gündemiyle gerçekleştirilen parlamento oturumu sırasında öksürük krizine girdi. Parlamentoda bulunan vekiller “Maske tak” diyerek Conte'ye tepki gösterdi.
Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, parlamentoya süreçle ilgili bilgi verirken şidddetli bir şekilde öksürmeye başladığı görüldü.
Milletvekillerinden sesler yükselmeye başlarken, Conte sözlerine ara verdi ve kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra yine öksürmeye başlamasıyla vekillerin "Maske tak" itirazları giderek yükseldi.
Conte, “Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var” diyerek sözlerine kısa kesmek zorunda kaldı.
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