İşyeri yandı, yangından 12 saat sonra içeride köpeklerini buldu: İş yerimiz küle döndü ama umurumda değil

İstanbul Başakşehir'de dün gece çıkan yangında iş yeri küle dönen dükkan sahibi, sabahın ilk ışıklarında itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasında son bir kez girdiği iş yerinde iki köpeğini kurtardı.

Ümidini kestiği köpeklerinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan iş yerini sahibi, "İş yerimiz küle döndü. Umurumda değil. Köpeklerim kurtuldu mutluyum" dedi.

Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınmış, yangında fabrika ve çevresinde bulunan iş yerleri büyük zarar görmüştü. İtfaiye ekipleri sabah saatlerinde soğutma çalışması yaparken Ali Uysal isimli esnaf ümidini kestiği köpekleri için son kez iş yerine girdi.

Uysal, anne köpeği ve yavrusunu banyoda saklanmış şekilde buldu. Köpeklerinin bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan Uysal, dükkanın yanmasını umursamadığını söyledi.