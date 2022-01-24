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İşyeri önündeki kardan adamı alıp kaçtılar, geri dönüp özür dilediler; "Eğlence için yaptık"

O anlar kamerada

24 Ocak 2022 15:50

Malatya'da, bir kafe işletmecisinin işyeri önüne yaptığı kardan adam 3 kişi tarafından kucaklanarak götürüldü. Bu anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, daha sonra gelen 3 genç işletmeciye eğlence için kardan adamı alıp götürdüklerini söyledi.

Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan kafenin sahibi Burak Salik, kar yağmasıyla birlikte işyeri önüne kardan adam yaptı. İşyeri sahibi ve arkadaşları üşüyüp içeri girince 3 genç bir anda gelerek kardan adamı kucaklarına alıp kaçtı. Gençlerden biri kardan adamın kolları olarak takılan fırçaları ve üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. İşyeri sahibi Burak Salik ve arkadaşları koşarak çıktı ancak gençleri yakalayamadı. Salik, gençlerin sonrasında gelerek bunu eğlence için yaptıklarını ve özür dilediklerini söyledi. 

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 gencin kardan adamın yanına geldiği, kardan adamın üstündekiler çıkarıldıktan sonra kucaklayarak kaçtıkları görünüyor.

Kaynak: DHA

 

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