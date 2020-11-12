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"İsyanımdır, ölüyoruz" diyen Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en az 7,2 en çok 7,6 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür ile İstanbul'un 10 ilçe belediye başkanı bir programda buluştu

12 Kasım 2020 11:10

Halk TV'de Şirin Payzın ile Deprem Özel programına Prof. Dr. Naci Görür ile İstanbul'un 10 ilçe belediye başkanı katıldı. "İstanbul depreme hazır mı?" sorusuna yanıt arandı. 

"İstanbul'da en az 7,2 en çok 7,6 büyüklüğünde deprem bekliyoruz"

"Ölüyoruz, benim isyanım 20 senedir depremi anlatmaya çalışan bir bilim insanının isyanı artık" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul depremle yeni tanışmayacak. Istanbul genellikle 7 ve üzeri depremlerle sınanmış, genellikle o dönemin nüfusuna göre ağır darbeler almıştır. İstanbul’daki bütün tarihi eserler ya yıkılmış ya da zarar görmüş, sonrasında restore edilmiştir. İstanbul’da olacak deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecek. En küçüğü bile düşünemeyeceğimiz tahribatı oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları ilçelerdeki durumu anlattı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: Her deprem olduğunda konuşuyoruz. Depremin nerede olduğunu vs. Konuşuyoruz ama bilim insanları depremin olacağını söylüyor. Bizim iki plansız mahallemiz var. O mahalleler dışında 11 bin 893 bina var. Bunları kabaca riskli olarak değelendiriyoruz. 70 bin konutun yenilenmesi lazım.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül: Adalar küçük ve az nüfuslu. Binalarımız genel olarak eski. Kınalıada’da 5-8 kat arası binalar var. Deprem sonrası Adalar’ın sorunları var.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: İlçemizdeki binaların ortalama ömrü 53 yıl. Bakırköy’de yaklaşık 12 bin bina var. Bunların yüzde 4’ünün bir an önce yıkılması gerekiyor. Yaklaşık 7 yıldır 10 bloklu bir sitenin yıkımıyla ilgili hukuki mücadele veriyoruz. Riskli bina tespiti var.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: Depremin yarın olmayacağının garantisi yok. 24 tane kanun, 11 tane yönetmelik var. Haftasonu Ankara bize misafirliğe gelse hepsini ağırlayabiliriz. Konut stoğu var.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: Ya İstanbul'u depreme hazırlayacağız ya da 1 milyon mezar kazacağız. Yapı stoğuyla ilgili yapılması gerekenleri söyledik.

Şişli Başkanı Belediye Başkanı Muammer Keskin: Bizim şu an 10 bin binamız daha önceki yıllarda yapılmış. Riskli binalar var. Biz vatandaşlarımızı hemen boşaltamıyoruz. Birçok insan Şişli’yi kentin merkezi olarak algılar. Ama bizim bazı mahallelerimiz içler acısı. Yurttaşların bize yardımcı olması lazım. Onlarla birlikte kentsel dönüşüm stratejisi hazırlanmalı. Bazı mahallelerde yapı-imar eksikliği var. Toplanma ve barınma için AFAD bir yer gösteriyor, Teşvikiye’de gösterilen alana ulaşmak imkansız. Ulaştıktan sonra da 1 gün durabilirsiniz.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: İmar barışı çıkarıldı. Oradaki yanlışlıklar ortada. Bizim gecekondu bölgelerinde vatandaşa getireceği bir şey yok. Devlet bir takım yasalar çıkarmaya çalışıyor. Ama bunun için bir gayret yok. Bizler depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Biz 'ne yapmalıyız'ı sokakta bulmalıyız.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: Oturduğum binayı boşalttım. Bu binanın betonuna dokunduğunuda beton dökülüyor. Beton içerisinde deniz kabuğu var, demir yok. Bu 35 yıllık bir bina. İzmir depreminde de betona dokunduğumuzda bu şekilde beton dökülüyordu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: Denizin içerisine insanlar binalar yapıyorsa, karada bu daha rahat oluyordur. Deprem asla popülizmi kaldırmaz. Bunun paydaşlarının olması lazım. Yerel yönetimlerin yetkileri artırılmalı. Ama gün geçtikçe yetkiler azaltılıyor. Vatandaş da bu işin içerisinde bulunmalı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: Yapı denetim firmaları çok yanlış yönlendirildi. Şimdi farklı bir şekilde belirleme oluyor. Şu ana kadar yapılan kontroller soru işareti.

Kaynak: Halk TV

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