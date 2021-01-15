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İsviçreli polislerden "Jerusalema Challenge" dansı

15 Ocak 2021 16:57

İsviçre'nin Zug kantonunda polisinin "Jerusalema Challenge" dansı sosyal medyada viral oldu.

Büyük beğeni toplayan 4 dakikalık videoyu yayınlayan Zug polisi, "Bazen hayatla bir kahkahayla yüzleşmek fazla zaman almaz. Belki bu zor zamanlarda, hepimiz için kolay olmayan bir zamanda bile gülümsemeyi başarabiliriz. Bir kez olsun birlikte ayaklarımızı salladık" ifadelerini kullandı. 

Jerusalema, Nomcebo Zikode'nin söylediği, Master KG adlı şarkının da yapımcısı olan Güney Afrikalı bir DJ'in şarkısı. Korona virüs salgını sırasında dünyanın dört bir yanından insanlar, gruplar halinde ve bireysel olarak video çekip sosyal medyada yayınlamıştı.

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İsviçreli polislerJerusalema Challengedans gösterisivideoMaster KG

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