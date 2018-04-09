İsviçre polisinden Afrin protestosuna müdahale: 239 gözaltı

İsviçre'nin başkenti Bern'de Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiği Afrin'le 'dayanışma' için izinsiz gösteri düzenleyen yüzlerce kişiye, polis plastik mermilerle müdahale etti. İsviçre basınında resmi kaynaklara dayandırılarak yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerinde en az 400 Kürt gösterici, Bern Tren İstasyonu'ndan Parlamento Meydanı'na yürüyüşe geçti. Bir süre sonra Bern şehir merkezinde şiddet olayları sergileyip ellerindeki meşaleler, sprey boyalar, piroteknik ürünler ve diğer objelerle binalara zarar verdikleri ileri sürülen göstericileri polis plastik mermilerle müdahale ederek dağıttı. Göstericilerin şehirde yüzbinlerce İsviçre Frank'ı zarara yol açtığı ifade edilirken polis, 63'ü kadın 239 kişiyi gözaltına aldı. Bern polisi, gözaltına alınan kişilerin üzerinde bulunan malzemelere ilişkin fotoğrafı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.