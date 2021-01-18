İstismara uğrayan Z.Ç'nin ablasından, Osman Çur'un tahliyesine tepki: Adalet bizi yanılttı

İsviçre’de yaşayan ve akraba ziyareti için Mardin Kızıltepe'ye gelen 17 yaşındaki Z.Ç.'nin öz amcası Osman Çur tarafından iki gün boyunca tecavüze uğradığı iddiasıyla açılan davada, mahkeme, tecavüzü DNA raporuyla kanıtlanan sanık Osman Çur'un tutuksuz yargılanmasına kararı verdi.

Karara ilişkin tepkisini Halk TV’de dile getiren abla Pervin Şişman, mahkemenin tahliye kararı verdiği gün kardeşinin intihara teşebbüs ettiğini ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"Adalet nerede? Adalet bizi yanılttı" diyen abla Pervin Şişman, "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar utansın" dedi.

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