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İstinat duvarı yıkıldı araçlar uçuruma yuvarlandı

01 Şubat 2021 11:15

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde aşırı yağış sonrası istinat duvarının yıkılmasıyla park halindeki araçlar uçuruma yuvarlandı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde aşırı yağış sonrası bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasının ardından park halindeki çok sayıda araç uçuruma yuvarlandı. Gece saatlerinde büyük bir gürültü ile evlerinden dışarı fırlayan site sakinleri araçlarını uçuruma yuvarlanmış halde görünce şoke oldu. Sitenin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde istinat duvarının yıkılmasıyla park halindeki araçların uçuruma yuvarlandığı görülüyor.

Otomobili uçuruma yuvarlanan vatandaşlardan Bakır Polat, gece saatlerinde büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, “Gece saat 00.00 sıralarında büyük bir gürültü ile dışarı kaçtık. Dışarı çıktığımızda 6 araç çukura düşmüştü. Birini çıkarttılar. İstinat duvarı yıkılmış” ifadelerini kullandı.

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