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İstinat duvarı minibüsün üzerine çöktü

Çökme anı kameraya yansıdı

24 Mart 2021 20:28

İstanbul Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı park halindeki minibüsün üzerine çöktü. Çökme anı kameraya yansıdı.

Olay, Kağıthane Telsizler Mahallesi İpek Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde bulunan bir binanın istinat duvarı park halindeki servis minibüsünün üzerine çöktü.

Duvarın altında ezilen minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, istinat duvarının park halindeki minibüsün üzerine çökme anı yer alıyor. 

 

istinat duvarıminibüskağıthane

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